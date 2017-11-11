الجهات الأمنية: شبهة جنائية حول وفاة طفل في الرياض بعدما دفنه أهله 

حمود العنزي (صدى):

استقبل قسم الطوارئ في مدينة الملك سعود الطبية الأربعاء الماضي، طفلا عمره 3 سنوات بصحبة والدته وهو يعاني من جراح متعددة، عبارة عن جروح في الوجه على الخدين والأنف قديمة وحديثة وفي جانبَي الرأس والرقبة والرأس من الخلف والصدر والبطن واليد اليمنى والذراع اليسرى واليد اليسرى والفخذ الأيمن والساق الأيمن والقدمين والساق الأيسر والظهر.

وعندما حققت الجهات الأمنية في الرياض، بالحادث توصلت إلى أن وفاته نظرًا لحجم الإصابات التي تعرض لها في مناطق متفرقة من جسده النحيل جنائية.

يذكر أن الطفل تمت الصلاة عليه أمس عقب صلاة الجمعة، وتتولى شرطة النسيم متابعة الإجراءات.