موقف غاضب من المعلمين للرد على الكاتبة عزيزة المانع
طالب معلمون ومعلمات، عبر وسم على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “؛ الكاتبة الصحفية عزيزة المانع، بالاعتذار بعد اتهامها المعلمين بالقصور في طرق التدريس.
وردت صفحة ملتقى المعلمين والمعلمات على تصريحات الكاتبة ” المانع “، قائلةً: ” سامحها الله فالتعميم لغة الجاهل، المعلمون والمعلمات على قدر كبير من الخبرة في التعامل مع الطلاب “، مبديةً تعجبها من نشر حساب وزارة التعليم الرسمي لتصريحاتها.
وأضاف الملتقى أن عدداً كبيراً من المعلمين يستخدمون وسائل التقنية في شرح المناهج عبر مراكز مصادر التعليم أو الفصول المجهّزة، داعياً الكاتبة “المانع” بتفنيد حديثها أمام الرأي العام أو الاعتذار بتغريدة عبر حساب وزارة التعليم الرسمي.
وكانت الكاتبة الصحفية عزيزة المانع قد أثارت جدلاً؛ بسبب هجومها على المعلمين وجهلهم بطرق التدريس والتعامل مع الطلاب وذلك على هامش مشاركتها في لقاء رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية بمقر وزارة التعليم في الرياض.
عنتر فاضي جيله[ عدد التعليقات: 770 ] نشر منذ 1 ساعة
وش سالفة الهجوم على المعلمين دون غيرهم من الموظفين .. حتى الوزير اللي المفروض يكون خط دفاع عنهم ما سلموا من اتهامه لهم بالتقصير .. الكل مقصر والقصور سمة في البشر بس تقصد المعلمين دون غيرهم عليه علامات استفهام
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1482 ] نشر منذ 1 ساعة
الجهلة. والحاقدون. هم من. يتهجم. على المعلمين. ولو. كان هناك. وزير. قوي. وذو. مكانة. للتعليم. لدافع عنهم. وعن وزارته. لكنه فاشل. ويسخر فشله على المعلمين. وهذه العجوز الشمطاء. من اوصلها الى ان تكون كاتبه. ومتعلمه اليس المعلمات. قفوا. واخرسوا يا من تتهجمون. هذا يدل على جهلكم وحقدكم. ليقف المعلمون والمعلمات صفا واحدا بوجه. الضجيج والنعيق.