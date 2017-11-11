” الأهلي ” يتخذ موقفا حازما تجاه الإعلاميين المسيئيين للنادي

نواف السالم(صدى):

قال مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي بالنادي الأهلي ماجد الفهمي، إن إدارة النادي رصدت عددا من التجاوزات والإساءات على النادي ورموزه ولاعبيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال عدد من التغريدات قام بها بعض الإعلاميين، تهجموا من خلالها على الأهلي واللاعبين تيسير الجاسم ومحمد العويس.

وأوضح الفهمي بحسب صحيفة ” عكاظ ” أن الإدارة ستقاضي جميع من قام بالإساءة للنادي ورموزه ولاعبيه وفق الأنظمة المتبعة في الجهات المعنية، وكان عدد من الإعلاميين من خلال حساباتهم الموثقة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تهجموا على قائد الأهلي والمنتخب السعودي تيسير الجاسم، والحارس محمد العويس، وشخصيات أهلاوية عقب حديث رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة مساء أمس الأول، عن ما توصلت إليه التحقيقات في قضية العويس.