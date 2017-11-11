مدير جامعة الإمام: احذروا الوقوع في شراك الذين يفتون بغير علم
وأضاف أبا الخيل: العلم الأصيل المبني على القواعد والأصول الراسخة المستمدة من الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة، هو الحامي بعد الله من الوقوع في شراك أولئك الذين يفتون الناس بغير علم.
وأضاف أن جامعة الإمام تدرك هذه الحقيقة لتضرب أطناب العلم ليكون طريقًا سليمًا ومنهجًا قويمًا.
حقاني[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 2 ساعتين
هو انت باقي
علي[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني العلم صار فيه اصيل وغير اصيل وعلم مختصر عليك والله لو يفك الله العلم منك انه بخير