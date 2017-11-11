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مدير جامعة الإمام: احذروا الوقوع في شراك الذين يفتون بغير علم

مدير جامعة الإمام: احذروا الوقوع في شراك الذين يفتون بغير علم
نايف السالم(صدى):
قال الشيخ الدكتور سليمان أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء إنه يجب الانتباه إلى الوقوع في شراك من يفتون الناس بغير علم.

وأضاف أبا الخيل: العلم الأصيل المبني على القواعد والأصول الراسخة المستمدة من الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة، هو الحامي بعد الله من الوقوع في شراك أولئك الذين يفتون الناس بغير علم.

وأضاف أن جامعة الإمام تدرك هذه الحقيقة لتضرب أطناب العلم ليكون طريقًا سليمًا ومنهجًا قويمًا.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 2 ساعتين

هو انت باقي

[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 1 ساعة

يعني العلم صار فيه اصيل وغير اصيل وعلم مختصر عليك والله لو يفك الله العلم منك انه بخير

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