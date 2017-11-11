الإطاحة بمقيم وفتاتين بحوزتهم كمية من ” القات ” على طريق الساحل

نايف السالم(صدى):

أطاحت قوات أمن الطرق بمركز القوز، جنوب محافظة القنفذة، بسائق من جنسية يمنية، برفقته فتاتين كانت بحوزتهم كمية من مادة “القات”، تم إخفائها بطريقة محكمة داخل المركبة.

وأكد أمن الطرق، في بيان له، أنَّ قوات أمن الطرق بالساحل، تمكّنت من القبض على مقيم، بعد اشتباههم فيه، أثناء قيادته لمركبته برفقة فتاتين، وذلك أثناء أداء مهامهم على طريق الساحل.

وأشار إلى أنَّه “تم إيقاف المركبة، وتفتيشها، حيث عثر على كمية من مادة القات، مخبأة داخل السيارة، وتم القبض على السائق والفتاتين، وتسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم”.