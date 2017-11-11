فيديو| الأخضر يخسر من نظيره البرتغالي بثلاثية

نواف السالم(صدى):

خسر المنتخب السعودي من نظيره البرتغالي 0-3 في اللقاء الودي الدولي الذي جمع المنتخبين على ملعب فونتيلو بمدينة فيسيو البرتغالية ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا .

وانتهى الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدف عن طريق مانويل فرنانديز عند الدقيقة 32 ،وفِي الشوط الثاني عززت البرتغال تقدمها عن طريق جونسالو جيديز عند الدقيقة 52 ، واختتم خوان ماريو الأهداف عند الدقيقة 90. وهو اللقاء الودي الثاني للأخضر في معسكره الاستعدادي بالبرتغال ، حيث تغلب في اللقاء الأول على منتخب لاتفيا 2-0 , وسيواجه في آخر لقاءاته بالمعسكر منتخب بلغاريا يوم 13 نوفمبر الجاري بمدينة لشبونة البرتغالية .