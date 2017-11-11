فيديو| إمام الحرم المكي يقطع درسه ويفاجئ أستاذه بطلب غريب

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر موقفا طريقا حدث بين الشيخ صالح بن حميد إمام الحرم المكي وأحد أساتذته.

وأظهر الفيديو، استعداد الشيخ بن حميد لإلقاء محاضرة في جامع الراجحي في بريدة عندما لاحظ وجود أستاذه محمد بن عثمان البشر، فقطع المحاضرة وسلم على أستاذه، ثم طلب من أستاذه الجلوس في مكانه وإلقاء كلمة، دون توجيه انتقاد له في كلمته.