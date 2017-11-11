اليمن يطالب بتوجيه المساعدات إلى الموانئ المحررة

فهمي محمد(صدى):

أكد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، أن الحكومة ملتزمة بتسهيل إيصال المساعدات إلى المحافظات كافة عبر الشركاء المحليين من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإغاثة والمنتشرة في المحافظات اليمنية.

وطالب فتح، منظمات الأمم المتحدة العاملة في الشأن الإغاثي والإنساني القيام بدور فاعل واستقبال المساعدات الإغاثية وإيصالها عن طريق ميناء عدن، والموانئ والمطارات في المحافظات المحررة، مشيرا إلى التزام اللجنة العليا للإغاثة بالمعايير المتعارف عليها دوليًا بالحياد والشفافية والمسؤولية.