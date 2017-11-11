فيديو| السويد تهزم إيطاليا بهدف نظيف في الملحق الأوروبي لمونديال روسيا

نواف السالم(صدى):

فاز منتخب السويد، على ضيفه الإيطالي بهدف نظيف في ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، أمس الجمعة.

وأحرز ياكوب يوهانسون هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 61، بعد سلسلة من الفرص الضائعة للاعبي المنتخبين.

وبهذا الفوز، يكفي السويد، من أجل التأهل، الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من هدف نظيف، في لقاء الإياب، الذي سيقام يوم 13 من الشهر الجاري في ميلانو، فيما يحتاج منتخب إيطاليا للفوز بفارق أكثر من هدف في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره، للتواجد في مونديال روسيا.

ولم تغب شمس إيطاليا عن النهائيات إلا مرتين عامي 1930 حيث فضلت عدم المشاركة و1958 التي أقيمت في السويد بعد أن فشلت في التأهل، وهي تخوض الملحق للمرة الثانية بعد مونديال 1998 في فرنسا حيث تأهلت على حساب روسيا (1-1 ذهابا في موسكو، و1-صفر ايابا في نابولي).