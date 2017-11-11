الزوجة تكشف كواليس اختطاف السعودي في لبنان وطلبات الخاطفين  

نايف السالم(صدى):

تلقت السورية فصيلة عزيز زوجة علي البشراوي، السعودي المختطف في لبنان، اتصالا هاتفيا من الخاطفين، الذين طلبوا فدية قدرها مليون دولار.

وقالت مصادر إن المواطن السعودي المختطف من منزله في إحدى بلدات كسروان بلبنان منذ أول من أمس الخميس يدعى علي البشراوي، وهو من سكان محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، ويبلغ من العمر 32 عاماً.

وكانت سفارة المملكة لدى بيروت قد أكدت تواصلها مع السلطات الأمنية على أعلى المستويات، للإفراج عن المواطن المختطف دون قيد أو شرط في أقرب فرصة ممكنة.

وبينت السفارة السعودية في ‫لبنان أنها تواصلت مع السلطات الأمنية “على أعلى المستويات للإفراج عن المواطن المختطف دون قيد أو شرط في أقرب فرصة ممكنة”.

وأكد وزير الداخلية والبلديات في لبنان، نهاد المشنوق، أنه فور إعلامه بخبر خطف المواطن السعودي، أجرى اتصالات سريعة بمختلف الأجهزة الأمنية لمتابعة مصيره، مشيراً إلى أنّ سلامة وأمن المقيمين والزائرين هي أولوية للسلطات اللبنانية بكافة مؤسساتها وأجهزتها.

واعتبر المشنوق أنّ العبث بالأمن والاستقرار في لبنان خطّ أحمر ممنوع تجاوزه، والأجهزة الأمنية مستنفرة للحيلولة دون أيّ محاولة لاستغلال الظرف السياسي الحالي من أيّ جهة ولأيّ سبب، لتعكير صفو الأمن وتعريض سلامة اللبنانيين والرعايا العرب والأجانب للخطر