أول مواطنة تستخرج بطاقة الهوية الوطنية توجه رسالة هامة للسعوديات

نايف السالم(صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن أول مواطنة تحصل على بطاقة ” الهوية الوطنية “، مشيرة إلى رسالتها إلى المواطنات لحثهن على استخراج الهوية وحماية حقوقهن.

وطالبت المواطنة معيضة الحارثي – التي استخرجت بطاقتها الوطنية في عام 1422هـ – السعوديات لسرعة البدء في إجراءات الحصول على بطاقة الهوية الوطنية، مؤكدة أن حصول النساء على البطاقة يساعدهن على إنجاز احتياجاتهن الضرورية، ويحفظ حقوقهن.

وأكد الأحوال المدنية، أن بطاقة الهوية الوطنية تعد تعريفا وإثباتا رسميا للمرأة، كما تسهم في إشراكها في المجتمع بصورة رسمية، بالإضافة إلى ما توفره من تسهيل الإجراءات وحفظ الحقوق.