وزير الخارجية يكشف الأدوار الدنيئة لـ” حزب الله ” في عدة دول بالمنطقة

نايف السالم(صدى):

قال عادل الجبير وزير الخارجية، إن حزب الله متورط في أنشطة إجرامية بحق عدة دول المنطقة، منها تهريب الأسلحة إلى البحرين وتجارة المخدرات وغسيل الأموال.

وأضاف الجبير، أن مليشيا حزب الله متورطه في أنشطة إجرامية مثل تهريب الأسلحة وتجارة المخدرات.

وأوضح وزير خارجية المملكة في مقابلة مع قناة CNBC الأمريكية، اليوم الجمعة، أن “حزب الله اختطف النظام اللبناني ويمثل الأداة تستخدمها طهران للسيطرة على لبنان”.

وتابع أن حزب الله وإيران وضعا حواجز أمام كل مبادرة حاول رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري تنفيذها، وفوق كل هذا يصر على الاحتفاظ بالسلاح، ما يتعارض مع احترام سيادة المؤسسات الرسمية.