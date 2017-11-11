معلم يقتل خطيب مسجد بالرصاص قبل صعوده المنبر
أكدت مصادر، أن معلما قتل خطيب مسجد في محافظة وادي الدواسر بعدما أطلق النار عليه أثناء توجهه لإلقاء خطبة صلاة الجمعة في مسجد بجنوب المحافظة.
وأوضحت المصادر، أن المعلم اعترض طريق الخطيب أثناء ذهابه للمسجد، ونزل من سيارته وأطلق وابل من الرصاص عليه، ليرديه قتيلا في الحال.
وأضافت أن الخطيب كان يعمل سابقا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوادي الدواسر، مشيرة إلى أن الجاني يعمل معلما وبادر بتسليم نفسه إلى الأمن، موضحة أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقات في الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22428 ] نشر منذ 21 دقيقة
لاحول ولاقوةالا باالله
ذبح الخطيب وراح يسلم نفسه بدم بارد
ولا كنه سوى شي🤔
متكل على الله ثم مواقع التواصل
وتكفوووووووووووووون
باقي ٣٠ مليون
باقي ٢٠ مليون وريالين
وخذ لك وجع راااااس🤕
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5864 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله المستعان