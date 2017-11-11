معلم يقتل خطيب مسجد بالرصاص قبل صعوده المنبر

طلال الغامدي(صدى):

أكدت مصادر، أن معلما قتل خطيب مسجد في محافظة وادي الدواسر بعدما أطلق النار عليه أثناء توجهه لإلقاء خطبة صلاة الجمعة في مسجد بجنوب المحافظة.

وأوضحت المصادر، أن المعلم اعترض طريق الخطيب أثناء ذهابه للمسجد، ونزل من سيارته وأطلق وابل من الرصاص عليه، ليرديه قتيلا في الحال.

وأضافت أن الخطيب كان يعمل سابقا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوادي الدواسر، مشيرة إلى أن الجاني يعمل معلما وبادر بتسليم نفسه إلى الأمن، موضحة أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقات في الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.