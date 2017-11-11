متخصص: وفاة وإدمان وإصابة 122 شخصا يمارسون سوء استخدام الأدوية 

نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور منصور الطبيقي، الأستاذ المساعد لعلم الأدوية في كلية الطب بجامعة جدة إن أكثر الأدوية التي يُساء استخدامها هي المسكنات بأنواعها والمسكنات المخدرة والمضادات الحيوية.

وأضاف الطبيقي، أنه تم رصد ٢٢٩ شخصاً يمارسون سوء استخدام الأدوية ما أدى إلى وفاة ١٤ شخصاً وإدمان ١٢ شخصاً ودخول ٩٦ شخصاً للمستشفيات للعلاج.

وأوضح الطبيقي أن عدد المشاركين في الدراسة كان ٥١١ مواطناً ومقيماً في مدينة جدة طالبو بوضع إجراءات للحد من سوء استخدام الأدوية وتكثيف الحملات التوعوية في جميع وسائل الإعلام عن سوء استخدام الأدوية ووضع عقوبات صارمة من وزارة الصحة والجهات المعنية ووضع نظام فعال للإبلاغ عن سوء استخدام الأدوية وتضمين علم السلامة الدوائية ضمن المناهج الدراسية.