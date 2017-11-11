بالفيديو.. تركي آل الشيخ ينذر النادي الاهلي ويؤكد الرياضة السعودية خط أحمر

ماجد الاشرم(صدى):

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أنه لن يتجاوز عن أي إساءة مشيرا إلى أن الرياضة السعودية والاتحاد السعودي خط أحمر.

وقال آل الشيخ في مداخلة هاتفية ببرنامج أكشن يا دوري :” عتب الأهلاويين لا يجب أن يكون عليّ أو عادل عزت بل على من اخترق معسكر المنتخب وسافر بالعويس للخارج ” مشيرا إلى أنه لم يخترق المنتخب السعودي.

وأضاف :” لم أكن أريد أن أصل لهذا المستوى من الوضوح واللبيب بالإشارة يفهم ولكنهم لم يفهموا “.

وأكمل :” أنا لم أوقع مع لاعب بطريقة دق الخشوم وغصبا عليه ولم أقم بإهانة فريقه بذلك “.

وتابع :” سيكون هناك وجه آخر لهيئة الرياضة بعد الاستعانة بأحمد الفهد ضد الرياضة السعودية، وأقول للمتجاوزين أنتم وأحمد الفهد أصغر من أن تفعلوا شيئا ضد الرياضة السعودية “.