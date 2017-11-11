بالفيديو.. تركي آل الشيخ ينذر النادي الاهلي ويؤكد الرياضة السعودية خط أحمر
أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أنه لن يتجاوز عن أي إساءة مشيرا إلى أن الرياضة السعودية والاتحاد السعودي خط أحمر.
وقال آل الشيخ في مداخلة هاتفية ببرنامج أكشن يا دوري :” عتب الأهلاويين لا يجب أن يكون عليّ أو عادل عزت بل على من اخترق معسكر المنتخب وسافر بالعويس للخارج ” مشيرا إلى أنه لم يخترق المنتخب السعودي.
وأضاف :” لم أكن أريد أن أصل لهذا المستوى من الوضوح واللبيب بالإشارة يفهم ولكنهم لم يفهموا “.
وأكمل :” أنا لم أوقع مع لاعب بطريقة دق الخشوم وغصبا عليه ولم أقم بإهانة فريقه بذلك “.
وتابع :” سيكون هناك وجه آخر لهيئة الرياضة بعد الاستعانة بأحمد الفهد ضد الرياضة السعودية، وأقول للمتجاوزين أنتم وأحمد الفهد أصغر من أن تفعلوا شيئا ضد الرياضة السعودية “.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا شكله بيجمع كل حقين الرياضة الفاسدين يوم من الأيام بحد استراحات الثمامة يلعن جذفهم انتظرو
ابو غالب[ عدد التعليقات: 977 ] نشر منذ 58 دقيقة
اشغلتونا بقضايا هامشية مثل قضية العويس وجمعة عندنا قضايا اكبر واهم بكثير هناك ملفات اقليمية ودولية
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5864 ] نشر منذ 30 دقيقة
خير وش عندك محارب الملكي من اولها😁😣😈😈ان شاء خشومكم تندق زي مندق غيركم😊👌👌
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5864 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1993 ] نشر منذ 15 دقيقة
بيض الله وجهك يا ال شيخ والله انك كفوا