الإطاحة بشاب عشريني قتل مقيما مصريا في تبوك

محمود البلوي(صدى):

ضبطت شرطة محافظة مهد الذهب شابا عشرينيا متهما بقتل مقيم مصري في مدينة تبوك الأسبوع الماضي، وتمت إحالته للجهات المختصة.

وقالت متحدث باسم شرطة مهد الذهب إن الشاب البالغ من العمر 20 عاما قتل مقيما في مدينة تبوك الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن شرطة منطقة تبوك أبلغتهم باحتمالية وجود الشاب المتهم في قضية قتل وقعت بحق مقيم مصري الأسبوع الفائت في المنطقة.

وبناء عليه كثف رجال البحث والتحري بمهد الذهب جهودهم، وبعد متابعة استمرت قرابة يومين للمتهم، تمكنوا من ضبطه وجرت إحالته لشرطة منطقة المدينة المنورة؛ تمهيدًا لإحالته للجهات الأمنية في تبوك.