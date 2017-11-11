بالفيديو.. مشاجرة بين شباب وشرطيين بالكويت.. ورجل أمن يشهر سلاحه

خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لمشاجرة في إحدى محطات الوقود بين عدد من الشباب ورجال الأمن الكويتي.

وأظهر الفيديو المتداول رجل أمن كويتي أشهر سلاحه في وجه شباب تشاجروا معه ومع زملائه، إلا أن زملاءه نجحوا في السيطرة عليه، ومنعه من استخدام السلاح.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في تفاصيل الواقعة، أن دورية توجهت إلى محطة وقود بعد ورود بلاغ بوجود تجمع مركبات داخل المحطة في حي القادسية، وبداخلها شباب يقومون بعرقلة السير ومعاكسة الفتيات.

وأضافت أن الدورية نجحت في فض التجمع وفتح الطريق، إلا أن 4 أشخاص كانوا داخل مركبة رفضوا الانصياع للأوامر، واعتدوا على رجال الأمن، الذين طلبوا إسنادًا، وتمت السيطرة على الموقف، والقبض على المعتدين.