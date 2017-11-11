SNS تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات SNS السعودية المتخصصة بقطاعات الاتصالات والنفط والطاقة والتكنولوجيا والهندسة والرعاية الصحية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض وفروعها الأخرى.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير دعم الفواتير.

– مدير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

– مدير أنظمة دعم الشبكة.

– مدير التسليم- التصميم الفني.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 نوفمبر 2017م، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ عبر الدخول (هنا).