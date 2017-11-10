البنك الأهلي يعلن عن وظيفة إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن البنك الأهلي التجاري- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى ” مدير ضريبة القيمة المضافة/ الزكاة ” ، وذلك للعمل بقسم مجموعة المحاسبة المالية، في مقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرز البنك، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة الماجستير في تخصص المحاسبة، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضح البنك، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 نوفمبر 2017م، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، عبر الدخول (هنا).