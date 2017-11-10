حمد المانع: عرض علي رشوة 10 ملايين ريال من قبل إحدى الشركات أثناء عملي

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الصحة السابق، الدكتور حمد المانع، أنه شهد خلال توليه الوزارة عدة حالات فساد، بلغت نحو 20 حالة، أغلبها كانت عبارة عن رشاوى.

وأوضح المانع، خلال فيديو متداول في حواره مع صحفي، أن إحدى الشركات حاولت رشوته بمبلغ 10 ملايين ريال لإصدار تراخيص معينة لصالحها، كما أن الرشاوى وصلت لمكتبه.

وأضاف المانع أن الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز شجعه على محاربة الفساد.