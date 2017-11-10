حمد المانع: عرض علي رشوة 10 ملايين ريال من قبل إحدى الشركات أثناء عملي
أكد وزير الصحة السابق، الدكتور حمد المانع، أنه شهد خلال توليه الوزارة عدة حالات فساد، بلغت نحو 20 حالة، أغلبها كانت عبارة عن رشاوى.
وأوضح المانع، خلال فيديو متداول في حواره مع صحفي، أن إحدى الشركات حاولت رشوته بمبلغ 10 ملايين ريال لإصدار تراخيص معينة لصالحها، كما أن الرشاوى وصلت لمكتبه.
وأضاف المانع أن الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز شجعه على محاربة الفساد.
فيديو | وزير الصحة الأسبق د. حمد المانع:
الفاسدون حاولوا اختراق مكتبي.. وشركة طبية قدمت رشوة 10 مليون ريال.. pic.twitter.com/qIooRaLNNs
— قبل قليل (@QablQalel) November 10, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37670 ] نشر منذ 37 دقيقة
طيب طيب .. زين منك ,,