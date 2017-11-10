شركة صلة تعلن وظائف شاغرة للسعوديات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية صلة، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للنساء في عدد من التخصصات، لحمَلة الدرجة الجامعية وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل من المنزل في جميع مناطق المملكة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

أخصائية وسائط متعددة: الدرجة الجامعية، خبرة عملية لمن يحمل مؤهلًا أقل من الجامعي.

منسقة إعلانات: شهادة الدبلوم أو الدرجة الجامعية.

موظفة خدمة عملاء: شهادة الدبلوم أو الدرجة الجامعية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ 9 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).