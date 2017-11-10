السفارة السعودية في لبنان: نتواصل مع السلطات للإفراج عن المواطن المختطف

نايف السالم(صدى):

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان اليوم بيانًا حول المواطن السعودي المختطف في لبنان.

وأوضحت السفارة في بيانها أنها ” تتواصل مع السلطات الأمنية اللبنانية على أعلى المستويات للإفراج عن المواطن السعودي المختطف دون قيد أو شرط في أقرب فرصة ممكنة ” .

وكان وزير الداخلية والبلديات اللبناني، نهاد المشنوق، أعلن أنه أجرى اتصالات سريعة بمختلف الأجهزة الأمنية المعنية، لمتابعة مصير المواطن السعودي.

وأكد المشنوق أن ” سلامة وأمن المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، كما جميع المقيمين العرب والأجانب، هي أولوية للسلطات اللبنانية بكافة مؤسساتها وأجهزتها ” .