بالصور.. القبض على يمني وفتاتين حاولوا تهريب القات في القنفذة
ألقى رجال أمن الطرق بمركز القوز، اليوم (الجمعة)، القبض على وافد يمني برفقة فتاتين، حاولوا تهريب كمية كبيرة من القات جنوب محافظة القنفذة.
وحاول المخالفون تهريب كمية القات عن طريق إخفائها في سيارة من نوع بورش، وبتفتيشها على طريق الساحل جدة – جازان، بعد إيقافهم وطلب أوراقهم، ثبت تورطهم في عملية التهريب.
وتم تسليم المخالفين من قبل رجال أمن الطرق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37670 ] نشر منذ 40 دقيقة
احرقوهم مع قاتهم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22420 ] نشر منذ 2 دقيقتين
راح فيها وضيع البنتين معه🤔