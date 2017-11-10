بالصور.. القبض على يمني وفتاتين حاولوا تهريب القات في القنفذة

نايف السالم(صدى):

ألقى رجال أمن الطرق بمركز القوز، اليوم (الجمعة)، القبض على وافد يمني برفقة فتاتين، حاولوا تهريب كمية كبيرة من القات جنوب محافظة القنفذة.

وحاول المخالفون تهريب كمية القات عن طريق إخفائها في سيارة من نوع بورش، وبتفتيشها على طريق الساحل جدة – جازان، بعد إيقافهم وطلب أوراقهم، ثبت تورطهم في عملية التهريب.

وتم تسليم المخالفين من قبل رجال أمن الطرق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.