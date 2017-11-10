الزامل القابضة تعلن وظيفة هندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مجموعة الزامل القابضة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة هندسية شاغرة للسعوديين، بمسمى مهندس صناعي، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 فبراير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).