العيسى يعلن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس

نايف السالم(صدى):

أعلن وزير التعليم أحمد العيسى، عن عزم الوزارة في وضع مشروع يحدد معايير صارمة للقبول في مهنة التعليم.

وقال ” العيسى ” خلال خلال لقائه بالإعلاميين أمس الخميس، إن المشروع يتلخص في عدم قبول المعلم إلا بدرجة الماجستير أو ما يعادلها، ويكون ذلك بأن يدرس الطالب تخصصه في سنوات البكالوريوس، وبعد التخرج يدخل برنامجاً متخصصاً؛ إما يكون ماجستيرا أو ما يعادلها.

وأضاف، أن الدولة ستدعم الجامعات بإعانة سنوية؛ بناءً على عدد الطلبة ونوعية التخصص في الجامعة لمرحلة البكالوريوس، ومستوى توظيف الخريجين.