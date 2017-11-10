العيسى يعلن معايير جديدة للقبول في مهنة التدريس
أعلن وزير التعليم أحمد العيسى، عن عزم الوزارة في وضع مشروع يحدد معايير صارمة للقبول في مهنة التعليم.
وقال ” العيسى ” خلال خلال لقائه بالإعلاميين أمس الخميس، إن المشروع يتلخص في عدم قبول المعلم إلا بدرجة الماجستير أو ما يعادلها، ويكون ذلك بأن يدرس الطالب تخصصه في سنوات البكالوريوس، وبعد التخرج يدخل برنامجاً متخصصاً؛ إما يكون ماجستيرا أو ما يعادلها.
وأضاف، أن الدولة ستدعم الجامعات بإعانة سنوية؛ بناءً على عدد الطلبة ونوعية التخصص في الجامعة لمرحلة البكالوريوس، ومستوى توظيف الخريجين.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 645 ] نشر منذ 16 دقيقة
اخذوا عقلك راح العمر والطلاب يدرسون لين ياخذون البكالوريوس وتبغاهم يكملون ماجستير ولايحصلون وظائف متى يشيلونك ونرتاح من هالعينات
صانع حلوى[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يسلط عليك