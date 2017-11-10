بالفيديو.. ترامب للرئيس الصيني: الحضارة المصرية هي الأقدم

واشنطن(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيرة الصيني شي جينبينغ، خلال جولتهما في متحف القصر الامبراطوري، حيث تحدث الأول عن حضارة الفراعنة المصريين، في لقطة باسمة بين الرئيسين.

وقال ترمب خلال مقطع الفيديو، إنه سمع أن التاريخ الصيني يعود إلى 5 آلاف عام، ورد عليه جينبينغ بأن ذلك صحيح، وأن لدى الصين 3 آلاف عام من التاريخ المكتوب باللغة الصينية.

وتابع ترمب بأن ذلك يعني أن الحضارة المصرية هي الأقدم، حيث تعود إلى 8 آلاف عام، فأقره الرئيس الصيني على ذلك، بقوله: ” نعم هي أقدم قليلا، ولكن الحضارة الصينية هي الوحيدة المتواصلة كل هذه السنوات؛ فنحن نطلق على أنفسنا أحفاد التنين ” ، فرد ترمب بأن ذلك شيء عظيم.