الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء التوترات بين المملكة ولبنان
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة بين المملكة ولبنان.
وقال ” جوتيريش ” للصحفيين؛ وفق ما نقلته ” رويترز ” : ” من المهم جداً ألا ينشب صراع جديد في المنطقة، هذا يمكن أن يسبب تبعات مدمرة ” .
وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قال: ” بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية؛ فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة”؛ ناصحاً بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية.
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 29 دقيقة
لا تقلق يا سيادة الامين الغير أمين ……
أرجع كمل نومك والله منت عارف الي يحصل في العالم …..
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 645 ] نشر منذ 13 دقيقة
تعرب عن قلقك يالملعون ونت واقف مع الحوثيين العالم كله عارف انهم مليشيات انقلابيه ونت تستهبل ولا اكيد انك اهبل