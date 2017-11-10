الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء التوترات بين المملكة ولبنان

نايف السالم(صدى):

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة بين المملكة ولبنان.

وقال ” جوتيريش ” للصحفيين؛ وفق ما نقلته ” رويترز ” : ” من المهم جداً ألا ينشب صراع جديد في المنطقة، هذا يمكن أن يسبب تبعات مدمرة ” .

وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قال: ” بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية؛ فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة”؛ ناصحاً بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية.