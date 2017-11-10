منتخب السنغال يتأهل إلى كأس العالم 2018

ماجد محمد(صدى):

تأهل منتخب السنغال الأول لكرة القدم إلى كأس العالم بروسيا العام المقبل، بعد فوزه على مضيفه جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين على ملعب بيتر موكابا، بمدينة بولوكوان، في إعادة لمباراة الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية.

وافتتح مهاجم وست هام، ديافرا ساخو، التسجيل للضيوف مبكراً (ق12)، قبل أن يضاعف الظهير ثامسانكا مخيزي النتيجة بالخطأ في مرماه (ق38).

وبهذا الانتصار، تصدر السنغال المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، قبل جولة على ختام التصفيات، بفارق 5 نقاط عن كل من بوركينا فاسو والرأس الأخضر، على الترتيب، فيما تذيل منتخب جنوب أفريقيا الترتيب بـ4 نقاط.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكر القدم (فيفا) كان قد قرر أوائل شهر سبتمبر الماضي إعادة مباراة الفريقين التي أقيمت في 12 من نوفمبر عام 2016 الماضي، في التصفيات الأفريقية المونديالية، وذلك بعد تأييد العقوبة الموقعة على الحكم الذي أدارها، الغاني جوزيف أودارتي لامتي وإيقافه مدى الحياة.