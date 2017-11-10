شركة سيمينس تعلن عن 5 وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر 5 وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة الشهادة التقنية ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مدير التطبيق: درجة البكالوريوس في تخصص التصوير الطبي، أو المجالات ذات الصلة.

2- مسؤول تسويق خدمة العملاء: درجة البكالوريوس في تخصصات (الإدارة الفنية، أو التجارة، ويفضل التسويق).

3- مهندس تخطيط مشاريع: الدرجة الجامعية في تخصص الهندسة المعمارية، أو ما يعادلها.

4- مسؤول دعم تركيب المشروع- مشروع مترو الرياض: الدرجة الجامعية في تخصص الهندسة، أو شهادة الكلية التقنية.

5- مدير التركيبات- مشروع مترو الرياض: درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات (إدارة المشاريع، أو الهندسة الكهربائية/ المدنية/ المعمارية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا).