وظيفة ” مدير ” شاغرة بشركة صافولا القابضة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مجموعة صافولا القابضة للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى مدير التدقيق الداخلي، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، وإدارة الأعمال، والمالية)، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المعلنة، الدخول (هنا).