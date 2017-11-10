شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة بفروعها في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، والجبيل، وجازان ” .

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق خامس العمليات والدعم (الرياض): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص أجهزة الكمبيوتر.

– مسؤول أول أعمال الموارد البشرية (جازان): درجة البكالوريوس في مجال الموارد البشرية، أو المجالات ذات صلة.

– مسؤول دعم أعمال الموارد البشرية (جازان): درجة البكالوريوس في مجال ذي الصلة، ويفضل في مجال الموارد البشرية.

– مهندس إنتاج (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

– مشغل آلات محطة (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصصات (الكيميائية، الميكانيكية، الكهربائية، الإلكترونيات).

وأفادت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 نوفمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول (هنا).