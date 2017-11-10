شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة بفروعها في 3 مدن
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، والجبيل، وجازان ” .
وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– منسق خامس العمليات والدعم (الرياض): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص أجهزة الكمبيوتر.
– مسؤول أول أعمال الموارد البشرية (جازان): درجة البكالوريوس في مجال الموارد البشرية، أو المجالات ذات صلة.
– مسؤول دعم أعمال الموارد البشرية (جازان): درجة البكالوريوس في مجال ذي الصلة، ويفضل في مجال الموارد البشرية.
– مهندس إنتاج (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.
– مشغل آلات محطة (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصصات (الكيميائية، الميكانيكية، الكهربائية، الإلكترونيات).
وأفادت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 نوفمبر 2017م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول (هنا).
اترك تعليقاً