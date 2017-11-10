أول رد من وزير الداخلية اللبناني على اختطاف مواطن سعودي

بيروت(صدى):

علق وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق على قضية اختطاف مواطن سعودي، مؤكدا أن التحريات تجري بشأنه، وأنه لن يسمح باستغلال الأزمة السياسية لتعكير الأجواء.

وأوضح المشنوق أن سلامة وأمن مواطني السعودية وجميع الرعايا العرب والأجانب، تُعد أولوية لسلطات لبنان ومؤسساته، وأن العبث بالأمن والاستقرار خطّ أحمر ممنوع تجاوزه.

في الوقت نفسه أفادت مصادر بأن السعودي المختطف متزوج امرأة سورية، وأن واقعة الاختطاف تمت من منزله في إحدى بلدات ” كسروان ” ، وتلقت بعدها الأسرة اتصالًا هاتفيًا بطلب فدية قدرها مليون دولار.