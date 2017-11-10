البرازيلي باولينيو: كنت أعاني من العنصرية في ليتوانيا

نواف السالم(صدى):

صرح النجم البرازيلي باولينيو جونيو، لاعب نادي برشلونة الإسباني، بمعاناته من العنصرية خلال فترة لعبه في نادي زالجيريس فيلنوس الليتواني، عندما كان في عامه الـ16.

وانضم الدولي البرازيلي باولينيو جونيور البالغ من العمر 30 عاماً، إلى نادي برشلونة الإسباني في الصيف المنصرم، قادما من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، في صفقة وصلت قيمتها نحو 40 مليون يورو.

وقال باولينيو في مقابلة مع مجلة ” برشلونة ” : ” عندما كنت في السادسة عشر من عمري، كنت أريد مساعدة عائلتي وذهبت للعب في ليتوانيا وبولندا ” .

وأضاف: ” في ليتوانيا عانيت من حالات العنصرية، لكنها كانت تجربة إيجابية وأنا نضجت بشكل كبير، ثم في توتنهام لقد استمتعت في السنة الأولى، ولكن العام الثاني كان أكثر صعوبة ” .