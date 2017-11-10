الرئيس اليمني يوجه الجيش لاستكمال تحرير المدن

فهمي محمد(صدى):

وجه الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الجيش الوطني والمقاومة في جنوب غرب البلاد بمواصلة العمليات القتالية لتحرير المدن وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس هادي اليوم الجمعة، بقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، اطلع خلاله على تطورات الأحداث وسير العمليات العسكرية في الجبهات والمواقع التي تقع تحت نطاق المنطقة وما يحققه أبطال المقاومة من انتصارات على قوى التمرد والانقلاب في مختلف الجبهات.