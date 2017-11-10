” عِلم ” تعلن وظيفة إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى مدير أول مشروع، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات (إدارة الأعمال، أو تكنولوجيا المعلومات)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 نوفمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا).