رانييري ينتقد تشيلسي ويوجه نصيحة لكونتي

ماجد محمد(صدى):

وجه الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني السابق لنادي ليستر الإنجليزي، انتقاداً لإدارة فريق تشيلسي اللندني، والمتمثلة بعدم انتداب اللاعبين وتلبية مطالب المدرب أنطونيو كونتي.

وقال رانييري الذي حقق الدوري الإنجليزي قبل عامين مع فريق ليستر سيتي: ” في آخر السنوات أبراموفيتش (مالك النادي) توقف عن الإنفاق بشكل جنوني، فيما المنافسون فعلوا ذلك، كمانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، هذا وضع ضغطاً أكبر على كونتي ” .

ونصح رانييري مواطنه كونتي بعدم العودة إلى الدوري الإيطالي قائلاً: ” يبقى الدوري الإنجليزي في القمة، لست مقتنعا بالفكرة ” .

كما أبدى رأيه بإقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تدريب بايرن ميونيخ الألماني: ” أنا لا أعرف التفاصيل، ولكن ربما كارلو ترك بعض اللاعبين يخرجون عن السيطرة ” .

وأضاف: ” أعتقد بأن البايرن يحتاج إلى إصلاح على المدى الطويل، بعض اللاعبين لم يعد لديهم دافع لتحقيق الألقاب ” .