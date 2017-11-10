ميسي يعتذر لزميله في منتخب الأرجنتين بعد موقف محرج

ماجد محمد(صدى):

اعتذر نجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى مواطنه سباستيان دريوسي، المحترف في صفوف زينيت سان بطرسبرج الروسي، لأنه لم يتعرف عليه أثناء التقاط صورة داخل معسكر المنتخب قبل مواجهة روسيا وديا، استعدادا لكأس العالم 2018.

اكتشف ميسي الموقف المحرج الذي أوقع نفسه فيه، بعد أن نشر دريوسي صورته على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” .

لذا أصر ميسي على الاعتذار إلى دريوسي بشكل علني، قائلا في مقابلة مع قناة ” فوكس سبورتس ” : أعتذر له على ما حدث، كنت أفكر وقتها في موضوع ما، ولم أكن في كامل انتباهي، أنا أعرفه وسبق أن تواصلت معه بالرسائل.