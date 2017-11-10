العراق: مسلحون يختطفون 4 موظفين تركمان

بغداد(صدى):

ذكرت مصادر أمنية عراقية، أنه تم اختطاف 4 موظفين تركمان، أثناء عودتهم من عملهم في حقل جمبور النفطي، على يد مسلحين مجهولين يستقلون سيارة ذات دفع رباعي.

واعترض المسلحون سيارة الموظفين التركمان، واقتادوهم تحت تهديد السلاح بسيارتهم إلى منطقة مجهولة شمالي المدينة.

واندلعت أعمال عنف مدينة طوزخورماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين، التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد، بعد سيطرة القوات الحكومية عليها إثر انسحاب قوات البشمركة الكردية منها الشهر الماضي.