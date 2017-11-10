ديبالا: ميسي تفهم تصريحاتي بشكل صحيح

نواف السالم(صدى):

قال النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، إن مواطنه ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني، تفهم تصريحاته بشكل صحيح التي أدلي بها حوله.

واضاف ديبالا في مقابلة مع ” تايك سبورتس ” : ” بمجرد وصولي إلى معسكر تدريب المنتخب الوطني ذهبت لمواجهته والتحدث معه ” .

وتابع : ” لقد قلت له ليو، وبدأ يضحك لأنه يفهم ما سوف أتحدث عنه، ثم أدركت أنه ليست هناك حاجة لتوضيح أي شيء، و لم تكن هناك حاجة للتحدث عنها ” .

وأردف: ” لقد كان الحديث بيننا خمس او عشر ثوان، وقال لي ليونيل ميسي أن أظل هادئا وليس هناك اي مشكلة ” .

وكان باولو ديبالا قد خرج بتصريحات صحفية سابقة، عقب تعادل منتخب بلاده الأرجنتين أمام بيرو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 قائلاً: ” من الصعب اللعب بجانب ليونيل ميسي، لأن طريقة لعبنا متشابهة لحد كبير ” ، وهو ما تفسيره إهانته للهداف التاريخي لبطولة الدوري الإسباني.