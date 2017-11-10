ديبالا: ميسي تفهم تصريحاتي بشكل صحيح
قال النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، إن مواطنه ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني، تفهم تصريحاته بشكل صحيح التي أدلي بها حوله.
واضاف ديبالا في مقابلة مع ” تايك سبورتس ” : ” بمجرد وصولي إلى معسكر تدريب المنتخب الوطني ذهبت لمواجهته والتحدث معه ” .
وتابع : ” لقد قلت له ليو، وبدأ يضحك لأنه يفهم ما سوف أتحدث عنه، ثم أدركت أنه ليست هناك حاجة لتوضيح أي شيء، و لم تكن هناك حاجة للتحدث عنها ” .
وأردف: ” لقد كان الحديث بيننا خمس او عشر ثوان، وقال لي ليونيل ميسي أن أظل هادئا وليس هناك اي مشكلة ” .
وكان باولو ديبالا قد خرج بتصريحات صحفية سابقة، عقب تعادل منتخب بلاده الأرجنتين أمام بيرو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 قائلاً: ” من الصعب اللعب بجانب ليونيل ميسي، لأن طريقة لعبنا متشابهة لحد كبير ” ، وهو ما تفسيره إهانته للهداف التاريخي لبطولة الدوري الإسباني.
اترك تعليقاً