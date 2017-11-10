رئيسة برلمان كتالونيا دفعت الكفالة المالية وبانتظار قرار المحكمة

برشلونة(صدى):

أعلنت المتحدثة باسم المحكمة العليا، أن رئيسة برلمان كتالونيا كارمي فوركاديل دفعت الكفالة المالية التي تبلغ 150 ألف يورو والتي ستمكنها من مغادرة السجن الجمعة حيث أمضت الليلة الماضية.

وقالت المتحدثة في بيان صحفي اليوم الجمعة : ” تم تسجيل كفالة فوركاديل وبانتظار أمر قضائي بالإفراج عنها ” .

وكانت وفوركاديل قد تم احتجازها الليلة الماضية بملاحقة قضائياً في إطار التحقيق بتهمة ” التمرد والعصيان ” الذي فتح بعد إعلان البرلمان الكتالوني الاستقلال في 27 أكتوبر.

وقبيل الساعة 13.00 (12.00 ت غ)، أعلنت المحكمة في بيان أن الأمر القضائي قد صيغ وسيتم إبلاغ إدارة السجن وفوركاديل فيه.

وستخضع فوركاديل إلى الإشراف القضائي، ومن بين الإجراءات التي ستتخذ بحقها تسليم جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية وفرض مثولها أمام قاض مرة في الأسبوع.