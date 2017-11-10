جامعة الأمير مقرن تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بمنطقة المدينة المنورة حاجتها لتوظيف أعضاء هيئة تدريس سعوديين وسعوديات من حملة درجة الدكتوراه على رتبة (الأستاذ، والأستاذ المشارك، والأستاذ المساعد)، ودرجة الماجستير على رتبة (محاضر)، وذلك للعمل بأقسامها المختلفة، وفق التخصصات التالية:

1- (منشآت خرسانية- منشآت معدنية- هندسة التربة- الهندسة البيئية- هندسة نقل ومواصلات- هندسة الري).

2- مجالات الهندسة الكهربائية عامة.

3- (هندسة تبريد وتكييف- ميكاترونيكس).

4- مجالات الهندسة المعمارية عامة.

5- مجالات التصميم الداخلي عامة.

6- مجالات المحاسبة عامة.

7- مجالات الاقتصاد عامة.

8- مجالات التمويل عامة.

9- مجالات إدارة الأعمال عامة.

10- مجالات التسويق عامة.

11- مجالات نظم المعلومات الإدارية عامة.

12- مجالات علوم الحاسب عامة.

13- مجالات هندسة البرمجيات عامة.

14- مجالات الحاسب الجنائي وأمن المعلومات عامة.

15- مجالات تقنية المعلومات عامة.

16- مجالات نظم المعلومات عامة.

17- جميع التخصصات في الرياضيات والإحصاء.

18- مجالات الفيزياء عامة.

19- مجالات الكيمياء عامة.

20- (لغويات- تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها).

21- مجالات اللغة العربية عامة.

22- مجالات التربية الإسلامية عامة.

وأوضحت الجامعة، أن الراغبين والراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهم هنا.