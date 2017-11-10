  • الجمعة 10

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. اختفاء رجل سعودي في لبنان وزوجته تبلغ الشرطة

اختفاء رجل سعودي في لبنان وزوجته تبلغ الشرطة

اختفاء رجل سعودي في لبنان وزوجته تبلغ الشرطة
علي القحطاني(صدى):

تحقق الشرطة اللبنانية في اختفاء رجل سعودي بعد بلاغ قدمته زوجته.

وكشفت مصادر أن الحادثة وقعت في منطقة العقيبة، مؤكدةً أن دوريات قوى الأمن تواصل تحرياتها لكشف غموض اختفاء الرجل.

ونقلت وسائل إعلامية لبنانية عن دوائر رسمية أنه لم يُعثر على اسم المواطن في سجلات أسماء المستأجرين والأشخاص المتواجدين في المنتجعات والفنادق بالمنطقة التي قيل إنه اختفى فيها.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1594 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب الخارجية لها كم يوم تحذر
وتطلب منكم المغادرة في اسرع وقت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *