اختفاء رجل سعودي في لبنان وزوجته تبلغ الشرطة
تحقق الشرطة اللبنانية في اختفاء رجل سعودي بعد بلاغ قدمته زوجته.
وكشفت مصادر أن الحادثة وقعت في منطقة العقيبة، مؤكدةً أن دوريات قوى الأمن تواصل تحرياتها لكشف غموض اختفاء الرجل.
ونقلت وسائل إعلامية لبنانية عن دوائر رسمية أنه لم يُعثر على اسم المواطن في سجلات أسماء المستأجرين والأشخاص المتواجدين في المنتجعات والفنادق بالمنطقة التي قيل إنه اختفى فيها.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1594 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب الخارجية لها كم يوم تحذر
وتطلب منكم المغادرة في اسرع وقت