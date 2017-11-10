اختفاء رجل سعودي في لبنان وزوجته تبلغ الشرطة

علي القحطاني(صدى):

تحقق الشرطة اللبنانية في اختفاء رجل سعودي بعد بلاغ قدمته زوجته.

وكشفت مصادر أن الحادثة وقعت في منطقة العقيبة، مؤكدةً أن دوريات قوى الأمن تواصل تحرياتها لكشف غموض اختفاء الرجل.

ونقلت وسائل إعلامية لبنانية عن دوائر رسمية أنه لم يُعثر على اسم المواطن في سجلات أسماء المستأجرين والأشخاص المتواجدين في المنتجعات والفنادق بالمنطقة التي قيل إنه اختفى فيها.