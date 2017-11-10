السلطات الهندية تصدر مرسوما بتجريم التسول بسبب إيفانكا ترامب

نيودلهي(صدى):

أصدرت سلطات مدينة حيدر آباد في جنوب الهند مرسوما يحظر التسول في الأماكن العامة، بحسب ما كشفت الشرطة، تمهيدا لحضور إيفانكا ترامب بمناسبة قمة حول ريادة الأعمال.

وتحضر ابنة الرئيس الأمريكي روئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي وغيره من الزعماء قمة ” غلوبل إنتربرونور شيب ساميت ” المزمع انعقادها في نهاية نوفمبر في حيدر آباد.

وقد أصدت الشرطة المحلية مرسوما يأمر بطرد المستولين من الشوارع، إذ أنهم ” يعرقلون حرية التنقل ويشكلون خطرا على حركة المركبات والمشاة ” ، وفق الصحافة الهندية.

ويمنع على المعدومين، الذين يتسولون على نطاق كبير في المدن الهندية الكبيرة الاستعطاء في حيدر آباد حتى السابع من يناير، تحت طائلة التغريم والسجن.

وقد أثار هذا القرار موجة استنكار في أوساط المنظمات غير الحكومية وقد نددت إحداها بما سمته ” تجريم ” الفقر.