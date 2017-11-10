بالفيديو.. آل الشيخ: النيابة العامة تنظر الشق الجنائي مع الحائلي والتويجري

طلال الغامدي(صدى):

أحال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أنمار الحائلي وعبدالعزيز التويجري ونادي أهلي جدة إلى النيابة العامة للبت في قضاياهم في الشق الجنائي.

وقال آل الشيخ في مداخلة مع برنامج ” في المرمى ” ، إنه سيتم تحويل المذكورين المتورطين في تلك القضايا إلى لجنة الانضباط للنظر في عقوبات الشق الرياضي، ثم تتولى النيابة العامة الشق الجنائي فيها، مؤكدًا أن الإدانة نهائية، بعد أن فشل الصلح.

وأضاف رئيس هيئة الرياضة أنه بخصوص قضية انتقال محمد العويس إلى الأهلي، سيكون هناك تبعات على بعض الأشخاص، وعلى سبيل المثال هناك جزئيات ستكتمل عند عودة تيسير الجاسم من معسكر المنتخب، مشيرا إلى أنه لن يُرحم فاسدٌ أيا كان.

وأشار إلى أنه سيدرس شطب الشخصيات التي شاركت في قضية محمد العويس من الرياضة تماماً، وأن هيئة الرقابة والتحقيق وعدت بإنهاء القضايا الأخرى الأسبوع المقبل.

يُذكر أن تركي آل الشيخ كان قد أعلن ثبوت جريمة التزوير، ضد نادي الرائد، إضافة إلى ثبوت حصول اللاعب محمد العويس على مبالغ من الأهلي، قبل دخوله الفترة الحرة، كما ثبت وجود تزوير في المستحقات المالية للاعبين بنادي الاتحاد.