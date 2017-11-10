قراصنة ” داعش ” تبث أناشيد تحريضية عبر إذاعة سويدية

ستوكهولم(صدى):

اخترق قراصنة إلكترونيون تابعين لتنظيم ” داعش ” ، اليوم الجمعة، من اختراق برنامج إذاعي في السويد ، وبثوا نشيدا يمدح التنظيم الإرهابي.

وبثت إذاعة ” ميكس ميغابول ” وهي من أشهر الإذاعات السويدية، نشيدا يثني على داعش بشكل مفاجئ، عقب انقطاع أغنية عالمية.

واستمع الآلاف في مدينة مالمو لأغنية تمجد داعش، طيلة ثلاثين دقيقة، بداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا، وتمت إعادة المقطع إلى أن تمكنت الإذاعة من استعادة زمام البث.

ولم يتبين ما إذا كان مخترقو الإذاعة السويدية قد قاموا بفعلهم من باب المزاح، أم أنهم موالون بشكل فعلي لمتطرفي التنظيم.

الجدير بالذكر أن غادر قرابة 300 شخص السويد لأجل الالتحاق بداعش، وفق مصالح الأمن في البلاد، وتخشى السلطات عودة المقاتلين من الخارج لتنفيذ هجمات في الداخل.