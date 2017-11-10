المغرب: اعتقال عنصرين من ” داعش “

مليكة فؤاد(صدى):

اعتقلت أجهزة الأمن، شخصين على صلة بخلية إرهابية موالية لتنظيم داعش المتطرف.

قالت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الجمعة في بيان ، إن المعتقلين كانا ينشطان بمدينة ” فاس ” شمال شرقي المغرب و”كانا يخططان لاستهداف أمن المملكة واستقرارها ” .

وأوردت أن الشخصين كانا على صلة وثيقة بأعضاء خلية ” إرهابية ” تم تفكيكها في 25 أكتوبر الماضي بالمدينة نفسها، وأوضحت أن التحريات أثبتت تورطهما في التخطيط لاعتداءات تستهدف ” المساس الخطير ” باستقرار وأمن البلاد، وسيتم تقديم المشتبه فيهما إلى القضاء عقب انتهاء عمليات التحقيق معهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.

وأكد وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، الخميس أمام مجلس النواب أن بلاده توجد ضمن ” الدول المستهدفة بشكل مباشر ” من التنظيمات ” الإرهابية ” .