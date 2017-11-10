باوزا: الأخضر لا يعتمد على نجم بعينه

طلال الغامدي(صدى):

قال مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إدغاردو باوزا: ” اللاعبون مؤهلون بشكل جيد فنياً، لكننا سنعمل بدءاً من الجانب التكتيكي خلال الأشهر الثمانية التي أمامنا ” .

وأضاف ” باوزا : ” نأمل في أن يصل المنتخب السعودي للمونديال على الأقل بحال أفضل من الوقت الحالي ” ، مشيراً إلى أن ما يميز الفريق هو أنه “ لا يعتمد على نجم بعينه، بعيداً عن وجود لاعبين جيدين بداخله ” .

وأشار إلى أنه خلال فترة الشهرين التي تولى خلالها مسؤولية ” الأخضر ” ، يسعى لجعل الفريق ” أكثر قوة، بعيداً عن هوية المنافس، وأن يقدم اللاعبون مباراة جيدة ” .

وكانت المباراة الوحيدة التي قاد فيها باوزا المنتخب السعودي، أمام لاتفيا وانتهت بفوز السعودية 2-0 وخلالها لعب المدرب بالطريقة التقليدية 4-4-2، رغم أنه سيغير من طريقة لعبه هذه الليلة، نظراً لحجم المنافس، وينتظر أن يدفع بخمسة لاعبين في الدفاع.