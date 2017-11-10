11 نصيحة عليك اتباعها عند شحن هاتفك لتجنب الحرائق

نورة الشهري(صدى):

قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن هناك 11 نصيحة يجب مراعاتها عند شحن الهواتف الذكية لتجنب نشوب حرائق:

1- يجب استخدام الشاحن الأصلي الموصى به من الشركة المصنّعة.

2- التأكد قبل بدء عملية الشحن من ثبات أجزاء الشاحن (الأسلاك والرأس).

3- التوقف عن استخدام الشاحن عند ملاحظة أي تلف أو قطع ولو كان بسيطاً.

4- وضع الشاحن على سطح مستوٍ؛ بعيداً عن الأقمشة والأماكن الرطبة أو شديدة الحرارة.

5- ضرورة الالتزام بإرشادات الاستخدام وتحذيرات الجهات المعنية.

6- عدم ترك أي جهاز متصل بالشاحن لوقت أطول من اللازم لشحنه بالكامل مع عدم الغفلة عنه لفترات طويلة.

7- الحرص على استخدم الشاحن المناسب المخصص للجهاز.

8- عدم استعمال الأجهزة الذكية أثناء عملية الشحن لتفادي ارتفاع درجة حرارة الشاحن.

9- التأكد من أن مدخل الشحن في الأجهزة الذكية نظيف، وأنه لا يوجد به ما يؤثر على عملية التوصيل.

10- التأكد من أن الجهد والتيار المقنن والتردد المسجل على الشاحن ملائم للجهاز.

11- ضرورة فحص مكونات الشاحن بشكل دوري من حيث سلامة الأسلاك والفيش.