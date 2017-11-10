تخصصي الدمام تعلن وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام -عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراة ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فيزيائي أول طبي- الأشعة: درجة الدكتوراه أو درجة الماجستير في تخصص الفيزياء الطبية.

– أخصائي قياس الجرعات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (قياس الجرعات الطبية، أو العلوم الفيزيائية).

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 نوفمبر 2017م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 9 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).