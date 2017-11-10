” الثريا ” تزين سماء المملكة في ليالي نوفمبر 2017

عادل الحربي(صدى):

تزين نجوم الثريا سماء المملكة والمنطقة العربية طوال شهر نوفمبر الجاري من بعد غروب الشمس وبداية الليل وحتي الفجر.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة: عنقود الثريا الذي يعرف بـ ” الشقيقات السبع ” سيكون مشاهداً ليس فقط في الوطن العربي بل في كل مكان بداية من القطب الشمالي وحتى أبعد نقطة في أمريكا الجنوبية.

وأضاف: هذا العنقود النجمي يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر ويمكن تحديد موقعه بسهولة باستخدام نجوم الجبار.

وأردف: عندما يتم رسم خط وهمي من النجوم الثلاث في الجبار في الاتجاه المعاكس لنجم الشعرى اليمانية سنصل إلى نجم أحمر براق يسمى الدبران وبالقرب من هذا النجم يقع عنقود الثريا.

وتابع: عنقود الثريا يظهر فوق الأفق الشرقي قبل الدبران ويغرب قبل الدبران والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة سيكون بالنسبة للقاطنين في خطوط العرض الجنوبية ” جنوب خط الإستواء ” ، حيث تشرق الثريا بعد فترة قصيرة من شروق الدبران.